Dieb kam in der Nacht

Ein Unbekannter hat sich in der Nacht zum Mittwoch an einem Kleintransporter zu schaffen gemacht, der in der Straße Hofgelegen im Ortsteil Gössenreuth abgestellt war. Um in das Fahrzeug zu kommen, zertrümmerte der Täter die Seitenscheibe der Fahrertür. Aus dem Inneren des Transporters entwendete er einen Alukoffer, in dem sich ein Laptop, ein Handy und Firmenunterlagen befanden. Der Täter dürfte sich nach der Tat über einen angrenzenden Acker in Richtung der Bundesstraße 303 entfernt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro, der Entwendungsschaden auf 1300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Stadtsteinach unter der Telefonnummer 09225/ 96300-0. pol