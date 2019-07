Auf Zigaretten und Alkohol im Wert von etwa 160 Euro hatte es ein 28-Jähriger in einem Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim abgesehen. Vom aufmerksamen Personal wurde er dabei beobachtet, wie er die Artikel in seinen Rucksack lud. Der Mann wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen, wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet.