Dieb in der Waschanlage

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde einer 65-jährigen Frau, die ihr Fahrrad an einer Waschanlage in der Philipp-Reis-Straße in Haßfurt reinigte, die Geldbörse gestohlen. Der unbekannte Täter bediente sich unbemerkt an ihrem am Boden abgestellten Fahrradkorb, in dem sich die Handtasche samt Geldbeutel befand. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270.