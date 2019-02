Dieb in der Lagerhalle

In den vergangenen 14 Tagen hat ein bisher unbekannter Täter an einer landwirtschaftlichen Lagerhalle am Ortsende von Thuisbrunn in Richtung Haidhof ein Vorhängeschloss aufgezwickt und ist so ins Innere gelangt. In der Maschinenhalle fand der unbekannte Mann einen Werkzeugkasten und eine Batterie, die er an sich nahm.

Dem 52-jährigen Eigentümer entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise zur Klärung des Einbruches geben? pol