Gräfenberg vor 19 Stunden

Dieb im Gräfenberger Rewe-Markt

Der Inhaber des Rewe-Marktes in Gräfenberg, Am Schönfeld 8, hat am Freitag einen 67-Jährigen aus dem Landkreis Forchheim zur Anzeige gebracht, weil dieser am Nachmittag Red-Bull-Dosen im Wert von 5,50...