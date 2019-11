Dieb hebelt Tür eines Kellerabteils auf

In der Zeit von Montag, 11. November, bis Mittwoch, 27. November, hat ein bislang unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Konrad-Roth-Straße in Forchheim die Metalltür eines Kellerabteils aufgehebelt. Daraus entwendete dieser einen Fahrradhelm, einen Fahrradrucksack sowie einen Akku für ein E-Bike. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 1600 Euro. Zeugenhinweise können an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/70900, gerichtet werden.