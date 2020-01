Zeickhorn vor 14 Stunden

Dieb hatte es auf Rucksack abgesehen

Einen Rucksack samt Inhalt hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10.45 und 11 Uhr bei der "Alten Mühle" in Zeickhorn (Gemeinde Grub am Forst) gestohlen. In dem Rucksack befanden sich neben einem Mob...