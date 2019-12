Dieb hat zwei Paar Schuhe und Mixer

Zwei Paar Schuhe und einen Mixer im Gesamtwert von etwa 100 Euro hat ein 34-Jähriger am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt an der Willy-Brandt-Allee in Forchheim entwendet. Er konnte dabei beobachtet werden, wie er die Waren in seiner Kleidung versteckte und an der Kasse "vorbeischmuggelte". Er hat sich wegen Ladendiebstahls zu verantworten. pol