Dieb hat es auf Seilwinde abgesehen

In der Kärntenstraße gegenüber eines Autohauses wurde zwischen Samstag, 19. Januar, 15 Uhr, und Dienstag, 18.30 Uhr, von einem dort abgestellten grauen Anhänger die elektronische Seilwinde gestohlen. Der Täter entfernte die Schrauben und durchtrennte zwei Kabel, um so an das Diebesgut zu gelangen. Zudem ließ er noch die blaue Abdeckplane vom Anhänger mitgehen, so dass ein Gesamtentwendungsschaden von etwa 1700 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0951/9129-210 entgegen. Verkehrsschild auf Abwegen Am Dienstag gegen 11.30 Uhr wurde in der Jägerstraße ein Halteverbotszeichen mitsamt Standfuß gestohlen. Der unbekannte Täter, der von einem Zeugen beobachtet wurde, verlud die Beute in seinen Pkw und fuhr anschließend in unbekannte Richtung davon. Das Verkehrsschild hat einen Wert von 250 Euro. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-210. Böse Überraschung beim Umzug Während ihres Umzuges wurde einer älteren Dame in der Hegelstraße am Freitag gegen 20 Uhr die Handtasche, die vor der Haustüre abgelegt war, gestohlen. Der oder die Täter erbeuteten neben der grauen Umhängetasche noch eine Geldbörse sowie Ausweispapiere im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Wer hat etwas beobachtet? pol