Dieb griff beim Fußballspiel zu

Im Maroldsweisacher Gemeindeteil ist Geld aus dem Sportheim entwendet worden. Am Sonntag um 17 Uhr fand die Fußballbegegnung des SV Hafenpreppach gegen den SG Lendershausen statt. Noch vor der ersten Halbzeitpause entwendete ein unbekannter Täter aus der Umkleidekabine der Heimmannschaft einen Geldbetrag in Höhe von 505 Euro. Aus einer Geldkassette im Thekenbereich der Sportgaststätte fehlten ebenfalls 50 Euro. Wer Hinweise zum Täter liefern kann, wendet sich an die Polizei Ebern, Telefon 09531/9240.