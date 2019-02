Dieb greift sich fremden Rucksack

Aus einem Schnellrestaurant in der Neustadter Straße hat am Sonntag zwischen 13.30 und 14 Uhr ein Unbekannter einen Rucksack samt Inhalt gestohlen. Eine 39-jährige Weitramsdorferin hatte nach dem Besuch des Schnellrestaurants ihren Rucksack im Gastraum vergessen. Als sie bemerkte, dass der Rucksack fehlt, ging sie zurück an den Tisch, der Rucksack aber war verschwunden. Die Coburger Polizisten starteten eine Suche im Gebäude und Gebäudeumfeld, schließlich fanden sie den Rucksack, allerdings ohne Inhalt, in der Biotonne eines benachbarten Lebensmittelmarktes. Das Smartphone sowie der Geldbeutel der 39-Jährigen waren nicht mehr darin. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Diebstahls. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Rucksackdieb nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen. pol