Dieb greift in Unterführung zu

Eine Radfahrerin ist am Montag gegen 21.30 Uhr in Erlangen Opfer eines dreisten Diebes geworden. Die 58-jährige Radfahrerin befuhr die Straße Gerberei in Richtung Wiesenweg. Als sie gerade die Unterführung der A 73 durchführ, bemerkte sie einen unbekannten Mann, der ihr hinterher rannte. In der Unterführung griff dieser Mann nach dem im Fahrradkorb abgestellten Rucksack und flüchtete sofort in Richtung Parkplatz Innenstadt. Obwohl die 58-Jährige die Verfolgung sofort aufnahm, gelang dem unbekannten Täter die Flucht. Er erbeutete eine geringen Bargeldbetrag sowie persönliche Gegenstände der 58-jährigen Radfahrerin. Der Diebesschaden beziffert sich auf rund 400 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke und dunkler Hose. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09131/760-114 mit der Polizei in Erlangen in Verbindung zu setzen.