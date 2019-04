Königsberg in Bayern vor 18 Stunden

Dieb greift in die Café-Kasse

Ein Dieb bediente sich am Sonntag zwischen 16 und 16.15 Uhr an der Kasse eines Cafés in der Marienstraße in Königsberg. Er erbeutete 120 Euro. Nach der Tat flüchtete der jugendliche Tatverdächtige süd...