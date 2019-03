Dieb greift in Briefkasten

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit vom 1. Dezember bis zum Montag, 4. März, im Eltmanner Weg in Weisbrunn Briefe aus dem verschlossenen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses entwendet. Andere darin befindliche Briefe wurden geöffnet, wieder verschlossen und in den Briefkasten zurückgeworfen. Ein zugestelltes Paket wurde ebenfalls entwendet. Dem Bewohner entstand ein Schaden von rund 20 Euro. Wer kann der Polizei in Haßfurt bei der Fahndung nach dem Dieb helfen?