Während er sein Kind vom Kindergraten abholte, hat ein Mann am Montag zwischen 17 und 17.15 Uhr seinen Rucksack, in dem sich ein Laptop befand, auf dem Autodach liegen lassen. Sein Fahrzeug parkte er am Parkplatz der Firma Adidas in der

Adi-Dassler-Straße. Als er nach 15 Minuten zum Auto zurückkam, war der Rucksack samt Laptop verschwunden. pol