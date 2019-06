Eine 60-jährige Frau aus dem Raum Kronach wurde am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Die Geschädigte war zur genannten Zeit in einem Kronacher Supermarkt einkaufen. An der Kasse wollte sie ihren Einkauf bezahlen und musste feststellen, dass die in ihrer Umhängetasche befindliche Geldbörse offensichtlich gestohlen wurde. In der Geldbörse befanden sich 40 Euro Bargeld und diverse Ausweisdokumente.