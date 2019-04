Dieb erblickt beim Optiker die Gelegenheit

Am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr hat ein Optiker in seinem Geschäft in der Hauptstraße in Ebermannstadt festgestellt, dass aus seiner Auslage zwei Sonnenbrillen und drei normale Brillenmodelle fehlten. Wenige Minuten zuvor hatte er diese Auslage noch befüllt gehabt, musste jedoch danach den Verkaufsraum kurzfristig verlassen. In dem unbeaufsichtigten Zeitraum hat eine unbekannte Person diese Brillen aus dem Regal genommen und ist in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Entwendungsschaden dürfte um die 1000 Euro betragen. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.