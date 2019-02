Dieb erbeutet teures Smartphone

Bei einer Bestandsüberprüfung eines Mobilfunk-ladens in der Erlanger Innenstadt ist am Donnerstag das Fehlen eines hochwertigen Handys bemerkt worden. Das Mobiltelefon im Wert von 1250 Euro war in der Filiale öffentlich ausgestellt und durch eine Sicherung mit dem Tresen verbunden. Der unbekannte Täter durchtrennte die Diebstahlsicherung und nahm das Gerät an sich. Im Gegenzug hinterließ er in der Ausstellung ein ähnliches, jedoch minderwertiges Mobilfunktelefon.