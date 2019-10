Ein bislang unbekannter Täter hat aus einem Kellerabteil in der Bayreuther Straße in Forchheim einen blauen Schlagbohrer der Marke Makita entwendet, welcher in einem Werkzeugkoffer verpackt war. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen. pol