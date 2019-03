Dieb entkommt dem Ladenbesitzer

In einem Geschäft in der Bahnhofstraße in Kronach nahm am Donnerstag gegen 15 Uhr ein 25-Jähriger Rauchutensilien aus einem Regal und versteckte sie in seiner Oberbekleidung. Als er vom Ladenbesitzer angesprochen wurde, drängte der Dieb ihn zur Seite und flüchtete in Richtung Bahnhof. Das erlangte Diebesgut hatte einen Wert von knapp acht Euro.