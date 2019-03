Dieb bediente sich gleich in zwei Outlets

Ein Mitarbeiter eines in Herzogenaurach ansässigen Outlets teilte am Samstag mit, dass er einen Ladendieb ertappt habe. Der Täter ging besonders dreist vor, in dem er sich einen Rucksack aus dem Regal nahm. In diesen steckte er sein Diebesgut, insgesamt sieben Artikel im Gesamtwert von fast 290 Euro. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde der Dieb von Mitarbeitern angesprochen und ins Büro gebeten. Letztendlich staunte man dort nicht schlecht, als man feststellte, dass der Mann unter seiner normalen Bekleidung nochmals gestohlene Ware - eine Hose, zwei T- Shirts sowie eine Jacke einer anderen bekannten Marke im Wert von 73 Euro angezogen hatte. Die Jacke stammte ganz offensichtlich aus einem anderen Outlet. Teilweise waren noch die Originaletiketten vorhanden. Sämtliche Bekleidungsstücke wurden sichergestellt und den entsprechenden Firmen wieder ausgehändigt. Den Mann erwarte nun zweimal Anzeigen wegen Ladendiebstahls sowie jeweils ein Hausverbot in den bestohlenen Outlets.