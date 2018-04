Dieb bedient sich aus zwei geparkten Autos

Bei der Polizei in Nürnberg und Bamberg wurde jeweils ein Diebstahl aus Pkws angezeigt, die sich am Samstagnachmittag bzw. am frühen Samstagabend auf den Parkplätzen bekannter Sportmarken-Outlets in Herzogenaurach zugetragen haben. In einem Fall wurde aus dem abgesperrten Fahrzeug ein Mobiltelefon Samsung S 7 Edge entwendet, im anderen Fall 115 Euro aus der im Fahrzeug abgelegten Geldbörse. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter handelt. Angegangen wurden ein älterer VW Passat und ein Hyundai. Nach Angaben der Geschädigten, eines 52-jährigen Bambergers und einer 26-jährigen Nürnbergerin, hatten sie ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß versperrt. Wie der Täter in die Fahrzeuge gelangte, muss noch geklärt werden. pol