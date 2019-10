Von Samstag, 26. Oktober, bis Sonntag, 27. Oktober, hatte ein Mann sein E-Bike der Marke Cube in der Nähe des Wildparks in Tambach abgestellt. Diesen Zeitraum nutzte ein unbekannter Täter, um neben dem Sattel auch den Akku des Rades zu entwenden. Es entstand dadurch ein Schaden von circa 600 Euro, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450.