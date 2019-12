Dieb aus Bayreuth gefasst

Am Dienstagmittag hat ein 31-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Forchheim Parfüm im Gesamtwert von 1435 Euro entwendet und ist geflüchtet. Im Rahmen der Sofortfahndung konnte er von Beamten der Polizeiinspektion Forchheim festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass der Mann ebenfalls für den am Donnerstag, 28. November, begangenen Diebstahl im selben Geschäft - Schaden in selber Höhe - verantwortlich ist. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 31-jährigen Bayreuther, der bereits wegen Drogen- und Eigentumskriminalität erheblich polizeilich in Erscheinung getreten ist. pol