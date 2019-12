Dieb auf sechs Flaschen Wodka scharf

Auf sechs Flaschen Wodka im Gesamtwert von circa 240 Euro hatte es am Dienstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim ein 28-jähriger Ladendieb abgesehen. Vom Detektiv des Geschäfts wurde er dabei beobachtet und angehalten, als er an der Kasse vorbei den Laden verlassen wollte.