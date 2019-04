Sand am Main vor 15 Stunden

Dieb auf dem Campingplatz

Ein Dieb hat am Sonntag, 21. April, in der Zeit von 18 bis 21 Uhr aus dem Vorzelt eines am Campingplatz in Sand abgestellten Wohnwagens den Geldbeutel samt Bargeld und diversen Papieren einer 20-jähri...