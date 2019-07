Am Samstagabend zwischen 22 und 23 Uhr hat eine 18-jährige Annafestbesucherin ihre Umhängetasche auf einem Tisch des Neder-Kellers liegen gelassen, während sie auf der Bierbank feierte. Diese Gelegenheit nutzte ein Dieb aus. In der grauen Umhängetasche befanden sich neben 20 Euro Bargeld auch Ausweisdokumente. Wer den Diebstahl beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.