Die zwei Leben des Bibelrauchers

Jacqueline Vera Edgü-Mihm Wilhelm Buntz ist unterwegs. Im letzten Jahr legte er 122 000 Bahnkilometer quer durch Europa zurück, unterwegs in seiner ganz eigenen Mission, beseelt von seinem Auftrag, den Zuhörern seiner Vorträge gelebten, lebendigen Glauben näherzubringen. Er möchte zeigen, wie Gott und die Bibel Wunder in seinem persönlichen Leben bewirkt haben.

An diesem Abend zeigte Buntz im sehr gut gefüllten Saal des Hammelburger Martin-Luther-Hauses der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Hammelburg den Zuhörern seinen weiten Weg zurück in ein wirklich gutes Leben auf. Er glaubt, dass Gott ihn auf diesen Weg geführt hat hin zu einem festen Glauben an ihn. Festgehalten hat er seine Geschichte in dem Buch "Der Bibelraucher", das in diesem Jahr bereits in der 7. Auflage erschienen ist.

Wilhelm Buntz, gediegen gekleidet, dynamisch und völlig freisprechend, steht vor den Zuhörern und plaudert gekonnt aus seinem Leben. Er bietet Storytelling par excellence. Buntz erzählt von dem Leben vor und nach dem Moment, in dem Gott, so sagt er, spürbar in sein Leben eingegriffen hat. Die Zeit vor diesem ganz besonderen Moment war voller Leid und Lieblosigkeit.

Baby im Feldgraben "entsorgt"

Der Ulmer wurde von seiner Mutter abgelehnt und als sieben Monate altes Baby in einem Feldgraben "entsorgt". Er landete in einem Krankenhaus, wo er körperlich gesundete. Die ehemalige Leiterin der Kinderstation, die ihn damals pflegte, traf er nach Jahrzehnten in einem seiner Vorträge wieder. Ein wundervoller Moment und eine der wundersamen Begegnungen in seinem Leben.

Wilhelm Buntz erzählt, dass es sein Kinderwunsch war, Gangster zu werden und er berichtet, wie ihm das gelang: Vom gelungenen Start des Abschneidens der Zöpfe seiner Mitschülerinnen, über Totschlag bis Raub wurden über 148 Delikte in seinem Gerichtsprozess, der über 18 Tage dauerte, und bei dem über 100 Zeugen aussagten, verhandelt.

Seinem Vater und dessen neuer Familie machte er als Junge das Leben zur Hölle, mit bleibenden Schäden. Dieser Vater hatte sich beim Prozess sogar vom Richter gewünscht, dieser solle die Todesstrafe wieder einführen, um sie sogleich an seinem Sohn vollstrecken zu lassen. Buntz hatte seinen Vater und seine Mutter nie als liebende Eltern kennenlernen dürfen.

Als seine Mutter ihn nach Jahren im Kinderheim besuchte und sich zu erkennen gab, hoffte er in diesem Moment, sie würde ihn mitnehmen. Er wünschte sich, so angenommen zu werden wie er war, endlich eine richtige Familie zu haben. Doch sie ging einfach, ließ ihn im Heim und verschwand für immer aus seinem Leben. "Mein Herz zerbrach", so Buntz, der sich ab diesem Moment verbot, jemals wieder zu fühlen, um nie wieder verletzbar zu sein.

Frei von Gefühlen

Frei von Gefühlen beging er viele Straftaten und entdeckte während seiner Gefangenschaft den christlichen Glauben für sich. Oft landete Buntz in der Arrestzelle, zusammen mit einer dicken Bibel. Er riss die ersten zwei Seiten heraus, las sie und rollte dann Tabak darin ein, um diese Bibelseiten als Zigaretten zu rauchen. So las, rauchte und verinnerlichte Buntz innerhalb von sieben Jahren das Alte und Neue Testament - bis hin zur Bergpredigt.

Er fing an, mit Gott zu hadern, Gott konnte für ihn damals kein Gott der Liebe sein, angesichts seiner Kindheitserfahrungen. Doch sein intensives Hinterfragen und sein kontinuierliches Weiterlesen brachten Buntz näher zu Gott. Er schafft es zurück in ein neues und straffreies Leben. Buntz gelang es sogar, sich bei all jenen persönlich zu entschuldigen, denen er Leid angetan hatte. Eine Vorgehensweise, die sicherlich viel Mut erfordert. Alle haben ihm vergeben. Sogar sein eigener Vater hat sich bei ihm entschuldigt.

Es gab ein Erlebnis in den letzten Jahren, das ihn so betroffen machte, dass er kurz überlegte, ob er sich nicht wieder vom Glauben abwenden müsse. Bei einer Veranstaltung in Holland, während er vor vielen Gläubigen sprach, wurde vor dem Veranstaltungsort der Wagen einer Besucherin aufgebrochen und ihre Handtasche entwendet. Als die Frage aufkam, wer so etwas getan haben könne, zeigten die Anwesenden mit dem Finger auf ihn. Das war ein Schock für Buntz, für den Glaube kein frommer Schein ist, sondern gelebte Liebe und Hoffnung. Dass er als praktizierender Christ verdächtigt wurde, blieb ihm unverständlich. Buntz glaubt weiter und ist fest in seinem Glauben und im Leben verankert.

Wilhelm Buntz ist es wichtig aufzeigen, wie fundamental es für Kinder ist, von ihren Eltern geliebt zu werden. "Wir bekommen Kinder, um sie zu führen, zu lieben und Vorbild zu sein", sagt er. Mittlerweile seit Jahrzehnten glücklich verheiratet und beschenkt mit zwei Kindern, die ihn lieben, und die er lieben kann, strahlt er eine tiefe Ruhe aus. Auf seinen Armen und auf einer Hand ist das Wort "BEAT" tätowiert, "Schlagen". Buntz scheint symbolisch gesehen auch heute damit schlagen zu wollen, aber seine Gegner sind nicht Menschen, sondern Unglaube und Lieblosigkeit.

Er hat in der Bibel, in seinem Glauben Heimat gefunden, schöpft daraus Vertrauen und Mut. Dieses Gefühl von Heimat, diesen Mut sich dem eigenen Schatten zu stellen, sich selbst und anderen zu vergeben möchte Buntz allen vermitteln. Möglichst vielen zu zeigen, wie wichtig gelebte Liebe ist, das ist seine Mission.