Die Zukunft ist digital

Um das Thema "QualityLand - Willkommen in der digitalen Zukunft!?" geht es bei einem Vortrag am Donnerstag, 16. Januar, um 19.45 Uhr im Kulmbacher Pfarrzentrum St. Hedwig, Am Galgenberg. Marc-Uwe Kling hat mit "QualityLand" eine sehr düstere Gesellschaftssatire vorgelegt. Er beschreibt in diesem Buch eine völlig durchökonomisierte und digitalisierte Welt. Algorithmen bestimmen das Leben, die Menschen leben Seit' an Seit' mit Androiden, Lieferdrohnen und Kampfrobotern. "QualityLand" ist ein satirisch-kritsicher Blick auf die Auswirkungen einer ungebremsten Digitalisierung. Professor Ute Leimgruber geht in ihren Überlegungen folgenden Fragen nach: In welcher Welt wollen wir in Zukunft leben? Welche "Nebenwirkungen" der Technik sind wir bereit zu akzeptieren? Was bedeuten christliche Grundsätze angesichts von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz?

Diese Veranstaltung wird vom Katholischen Kulturkreises und der Katholischen Erwachsenenbildung Kulmbach in Kooperation mit dem Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing Kulmbach durchgeführt. red