Die Zukunft fährt elektrisch

Das Auto der Zukunft fährt elektrisch. Alles Wissenswerte rund um das Thema E-Mobilität (E-Autos, E-Bikes, Pedelecs) gibt es im Vortrag am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr im Physiksaal der Mittelschule in Neunkirchen am Brand, Schellenberger Weg 26.

Die Elektromobilität nimmt laut Pressemitteilung des Landratsamtes Forchheim deutlich an Fahrt auf. Dies zeigten einerseits die Veränderungen in der Automobilindustrie, insbesondere jedoch die steigende Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos. Hohe Energieeffizienz, günstige Verbrauchskosten und Fahren ohne lokale Emissionen sprächen für die E-Mobilität.

Doch welche E-Autos sind derzeit am Markt verfügbar ? Wie funktioniert das Laden zuhause und im öffentlichen Raum? Weitere Entscheidungskriterien für ein Elektroauto sind die Reichweite, die Verfügbarkeit von Ladesäulen, ein möglichst einfacher und schneller Ladevorgang.

Weitere Informationen zu den Förderungen erhalten Interessierte in dem Vortrag, der vom Arbeitskreis "Info-Offensive Klimaschutz" des Landratsamtes in Kooperation mit der Volkshochschule angeboten wird. Der Eintritt ist frei. red