Die Zukunft des Feuerwehrhauses

Im Sitzungssaal des Rathauses tagt am Dienstag, 12. März, der Hallerndorfer Gemeinderat. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr. Unter anderem geht es um die Gegenüberstellung vom Sanierungs- und Neubauaufwand für das Feuerwehrhaus Hallerndorf mit Festsetzung der weiteren Planung. Des Weiteren wird zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Lehmgrube II" in Höchstadt sowie zur Aufstellung der Änderung des Bebauungsplanes "Baugebiet St. Georg-Straße/Kleine Linde" in Höchstadt Stellung genommen. red