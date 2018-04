Die Zukunft der Pfarreien

Wie wird die Strukturreform in der Erzdiözese Bamberg aussehen? Was bedeutet sie für die Pfarreien? Welche Stärken und Wachstumsfelder hat eine Pfarrei? Diese und weitere Themen werden bei der Pfarrversammlung in Verklärung Christi in Forchheim am Dienstag, 17. April, diskutiert. Einladung ergeht hierzu an alle Bürger, die sich über die bevorstehenden Entwicklungen der katholischen Pfarreien im Erzbistum aus erster Hand informieren und eigene Gedanken äußern möchten.

Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Pfarrzentrum, Jean-Paul-Straße 4. Zuvor treffen sich alle um 18 Uhr zur Messfeier in der Kirche. red