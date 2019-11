Die Zukunft der Mobilität

Die Zukunft des ÖPNV ist in aller Munde. Ob S-Bahn, StUB oder Busverkehr - die Politik beschäftigt sich mit vielen Varianten der Massenmobilität. Aber auch die individuelle Mobilität wird sich wandeln: Das hochautomatisierte und autonome Fahren kommt auf uns zu. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Stadt Herzogenaurach? Werden "smarte Straßen" unsere "smarten Autos" steuern? Zu diesen Themen lädt der CSU-Ortsverband Herzogenaurach zusammen mit Bürgermeisterkandidatin Sabine Hanisch zu einer Diskussionsveranstaltung am Samstag, 9. November, um 17 Uhr in die "HerzoBar", Marktplatz 1 in Herzogenaurach, ein. red