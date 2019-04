Die Zukunft der Liedertafel

Zu der Jahreshauptversammlung der "Liedertafel Hafenpreppach", die am Mittwoch, 24. April, ab 19 Uhr im Mehrzweckgebäude in Hafenpreppach stattfindet, sind alle aktiven und passiven Mitglieder eingeladen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch der Punkt "Die Zukunft des Traditionsvereins". Um zahlreiche Teilnahme an dieser wichtigen Versammlung wird gebeten. red