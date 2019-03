Die Zukunft der Jagd aus Sicht der Regierung

Am heutigen Freitag findet ab 19 Uhr die Jahresversammlung der Kreisgruppe Bad Staffelstein des Bayerischen Jagdverbandes im Landgasthof "Schwarzer Adler" in End statt. Als Gast wird Staatssekretär Roland Weigert vom bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erwartet. Er referiert im Anschluss an die Versammlung gegen 20 Uhr über die Zukunft der Jagd aus Sicht der neuen Staatsregierung sowie über das forstliche Gutachten und Strategien der Staatsregierung gegen die Afrikanische Schweinepest. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit dem Staatssekretär jagdliche Themen zu diskutieren. Alle Mitglieder der Kreisgruppe Bad Staffelstein sind zur Jahresversammlung eingeladen. Zum Vortrag und zur Diskussionsrunde mit Weigert sind auch interessierte Nichtmitglieder willkommen. red