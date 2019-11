Die Züchter laden ein

In der Ausstellungshalle im Freizeitpark findet am kommenden Wochenende 16./17. November die 50. Gruppenschau der Züchtergruppe Kronach-Süd mit Erzeugnissen und angeschlossener 47. Kreisjugendschau für Kaninchen statt.

Wie Ausstellungsleiter Markus Grosser und Ausstellungskassierer Bernd Bassing mitteilen, werden 173 Kaninchen, 82 Tauben, 70 Hühner, 16 Wachteln und sechs Enten zu bewundern sein. Zusätzlich sind neun Erzeugnisse der Frauengruppe ausgestellt. Es gibt eine Kaffeetafel, und bei der Tombola können viele attraktive Preise gewonnen werden.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag um 10 Uhr durch Bürgermeister und Schirmherrn Wolfgang Beiergrößlein. Anschließend werden Pokale und Ehrenpreise vergeben. Die Schau ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. dw