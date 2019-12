Die Zigaretten waren schuld

Vor über 50 Jahren hat Dieter Schott regelmäßig seine Zigaretten bei seiner Heidi gekauft, arbeitete sie doch beim Herold in Kulmbach-Weiher. Irgendwann hat es zwischen den beiden gefunkt, und nun feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit. In Kasendorf haben sie kirchlich geheiratet und in Neudorf ihr gemeinsames Zuhause errichtet. Eine Tochter, zwei Söhne und insgesamt sieben Enkelkinder brachte ihre Ehe hervor. Was ist das Geheimrezept einer langen Ehe? Heidi Schott kennt es: "Es gibt immer mal wieder einen Sturm, wichtig ist, dass man sich wieder zusammenrauft", sagt sie. red