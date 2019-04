Die Zeitung gehört dazu

Ihren 95. Geburtstag feierte in geistiger Frische und bester Gesundheit Elsa Krebs, geborene Haßfurter, in Trunstadt. Die Jubilarin wurde am 10. April 1924 in Gaustadt geboren. Nach ihrem Hauptschulabschluss absolvierte sie ihr Pflichtjahr bei der Brauerei Ringlein in Bamberg. Anschließend arbeitete sie in der Buchbinderei beim damaligen Bamberger Tageblatt. Dort lernte sie ihren Mann Leo kennen, der als Drucker beschäftigt war. In den Kriegsjahren verloren sich beide aus den Augen. Schließlich trafen sie sich 1945 beim Fränkischen Tag wieder. "Es war Liebe auf den ersten Blick", erzählt die Jubilarin mit glänzenden Augen. Geheiratet wurde 1947 in der Gaustadter Kirche. Aus dieser Ehe gingen zwei Töchter hervor, Margit und Lisa. Bis 1980 lebten sie im Elternhaus der Jubilarin in Gaustadt, dann zogen sie zu ihrer Tochter Margit nach Trunstadt. Dort verbrachten beide viele gemeinsame und glückliche Jahre, bis ihr Mann 2017 verstarb. Die 95-Jährige lebt noch in ihrer eigenen Wohnung und wird von ihrer Tochter Margit liebevoll versorgt. Der FT gehört immer noch zu ihrer täglichen Lektüre. "Ich lese ihn von vorne bis hinten", sagt sie stolz. Zudem nimmt sie immer noch am Dorfgeschehen teil, geht gerne Brotzeit machen und feiert gerne. Zu diesem Jubelfest gratulierten ihre beiden Töchter Margit und Lisa, zwei Enkel und zwei Urenkel. Bürgermeisterin Regina Wohlpart überbrachte Glückwünsche im Namen der Gemeinde Viereth-Trunstadt. red