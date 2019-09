Die Zeit nach der Trennung

Ab 25. September startet zum dritten Mal das Gruppenangebot in Kooperation von zwei Beratungsstellen. Es soll Eltern helfen, die sich in einer Trennung befinden oder diese schon hinter sich haben.

In den ersten vier Abenden sollen gemeinsam Wege gefunden werden, mit dem Abschiedsschmerz der alten Beziehung leben zu lernen und mögliche Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Die letzten zwei Abende sollen die neue familiäre Situation im Erleben der Kinder und die Elternkommunikation in den Mittelpunkt stellen. Die sechs Abende finden immer mittwochs ab 25. September, von 18 bis 20.30 Uhr in der Hartmannstraße 2a in Bad Kissingen statt.

Info und Anmeldung unter: Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Hartmannstraße 2a, Tel.: 0971/724 692 00, erziehungsberatung@caritas-kissingen.de, www.caritas-kissingen.de sowie Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Schultesstraße 21, Schweinfurt, Tel.: 0971/3051, www.eheberatung-schweinfurt.de. red