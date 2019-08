Die Zeit der neuen Könige steht bevor

Es ist einer der Höhepunkte in der Gemeinde Großheirath und weit darüber hinaus, das Schützenfest. In diesem Jahr feiern die Itzgrundschützen ihr Fest in der Zeit vom 16. bis 18. August auf dem Platz vor dem Schützenhaus (in der Nähe des Fahrradwegs und der Bundesstraße 4). Los geht es am Freitag, 16. August, mit einer zünftigen Probe des "Gerstengebräus". Wie an allen Tagen kann der Durst auch mit anderen leckeren Getränken und der Hunger mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten aus Küche und Keller gestillt werden.

Am Samstag, 17. August, wird ab 19 Uhr so richtig gefeiert. Zu Beginn wird der Rätepokal überreicht, der von den Gemeinderäten der Gemeinde ausgeschossen wurde. Mit Spannung wird die Proklamation der Schützenlieseln und des Volkskönigs mit seinen Rittern erwartet. Auch eine Premiere gibt es in diesem Jahr beim Schützenfest in Großheirath, denn zum ersten Mal steigt eine DJ Party, bei der DJ Obsti auflegen und für die nötige Stimmung sorgen wird. Auch eine große Bar wird vorhanden sein, die mit einer Happy Hour in den Abend startet. Das Festtreiben beginnt dann am Sonntag, 18. August, um 15 Uhr mit einer reichgedeckten Kaffeetafel und anderen Köstlichkeiten sowie mit dem Familiennachmittag. Denn auch der Eiswagen hat sich angesagt; auch eine große Hüpfburg soll aufgebaut werden. Gegen 17 Uhr folgen dann die weiteren Ehrungen, wie die Preisverleihung an die einzelnen Schützen des Jedermannschießens und der Mannschaften. Weiterhin werden die Ortsmeister im Schießen aus den Gemeinden Untersiemau und Großheirath ausgezeichnet. Am frühen Abend werden dann der Schützenkönig und der Jungschützenkönig samt Rittern proklamiert. Mit einer großen Verlosung von Geld und Sachpreisen findet dann das Schützenfest in diesem Jahr seinen Abschluss. mst