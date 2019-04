Die Zeit der Beschaulichkeit

Klaus-Peter Gäbelein Das Herzogenauracher Stadtarchiv ist eine unendliche Fundgrube für den historisch Interessierten. Wohlsortiert und inventarisiert findet man hier Wichtiges und Wesentliches zur Herzogenauracher Geschichte. Eine weitere Anlaufstelle bei historischen Fragen ist auch der Heimatverein. Seit seiner Gründung im Jahr 1906 hat man hier ebenfalls gesammelt und archiviert, und vor allem bei Wohnungsauflösungen erhält der Heimatverein immer wieder wertvolles Material zur Geschichte der Stadt.

Vor einiger Zeit erhielt der Verein ein Bild des Herzogenauracher "Veteranen- und Kampfgenossen-Vereins". 63 Mitglieder sind hier im Porträt vom Herzogenauracher Fotografen Scharf abgelichtet worden, in ihrer Mitte der um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert allseits geschätzte und beliebte Amtsrichter Bernhard Loritz, der, obwohl aus München stammend, ein glühender Förderer und beliebter Freund der Stadt und ihrer Geschichte war. Des Weiteren finden sich die Bilder von Herzogenauracher Bürgern mit stadtbekannten Familiennamen, wie Lohmaier (Lohmeier), Drebinger, Schürr, Welker.

Drei Kriege gewonnen

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts prägte eine ausgesprochen nationalistische Stimmung die Menschen. Höhepunkt war nach den siegreichen Kriegen von 1864 (deutsch-dänischer Krieg) und 1866 (preußisch-österreichischer Krieg) die Reichsgründung nach dem gewonnenen deutsch-französischen Krieg von 1871. Der wirtschaftliche Aufschwung in der industriellen Revolution, der beginnende Imperialismus mit dem Erwerb von Kolonien und das Wunschdenken Kaiser Wilhelms II. vom Griff nach der Weltmacht versetzten die Deutschen in einen euphorischen Freudentaumel.

Gleichzeitig führten die endlich hergestellte Ruhe und Ordnung die Menschen zu einer gewissen Beschaulichkeit. Allerorts wurden Vereine gegründet: Sportvereine, Arbeiter- und Feuerwehrvereine oder christliche Vereine sowie Vereine gegen soziale Missstände, und aus Stammtischrunden sprossen Vereine wie "Harmonie" oder "Beschaulichkeit". Kein Wunder, dass man später davon sprach: "Wenn sich drei Deutsche treffen, gründen sie einen Verein!"

Unter diesen Gesichtspunkten sind auch die Gründungen von Krieger- und Soldatenvereinen zu sehen. Sie waren Interessenvertretungen von Soldaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ihre Hauptaktivitäten in der Bestattung gefallener Kameraden, der Pflege der Kameradschaft und der militärischen Tradition sowie der Unterstützung von Hinterbliebenen sahen. Hinzu kamen die Erinnerung und Beschwörung gemeinsamer Erlebnisse und Siege und die Demonstration der Verbundenheit mit Fürst und Vaterland. Allerdings gewannen diese Vereine vor allem nach dem Ersten Weltkrieg mehr und mehr politischen Einfluss, trugen wesentlich zur Militarisierung der Volksstimmung bei und leisteten mit teilweise übertriebenem Nationalismus dem aufstrebenden Nationalsozialismus Vorschub.

In Herzogenaurach gab es Ende des 19. Jahrhunderts drei Kriegervereine, die bis in die Weimarer Republik (1919 bis 1933) bestanden. An ihrer Spitze stand der als erster gegründete "Veteranen- und Kampfgenossen-Verein". Am 2. August 1869 hatte "Georg Reuß von hier" dem Bürgermeister angezeigt, dass sich "dahier ein Verein nichtpolitischer Tendenz, der Krieger- und Veteranenverein", gebildet habe. Er gibt an, dass er als Vorstand des Vereins gewählt worden ist und übergibt "die entworfenen Statuten" an das Stadtoberhaupt. 1871 ist sein Verein beurkundet.

Ferner bildete sich der "Veteranen- und Kriegerverein" (von 1881) sowie der "Krieger- und Militärverein" (1889). Fast jährlich organisierten diese Vereine öffentliche Feste, meist mehrtägig und bisweilen mit Fahnen- oder Vereinsbildenthüllungen.

Gefeiert wurde drei Tage lang

Die meisten Veranstaltungen des "Veteranen- und Kampfgenossen-Vereins", egal, ob Fahnenweihe oder Sedans-Feier (vor Sedan hatten am 2. September 1870 die französischen Truppen kapituliert), liefen nach folgendem Muster ab: Der Vorsitzende, egal ob der Fabrikarbeiter Peter Herbig oder seine Nachfolger Lukas Weiß bzw. Tobias Bucher zeigte dem Bürgermeister schriftlich an, dass er beispielsweise vom Samstag, 29. Juni, bis zum Montag, 1. Juli, das Vereinsjubiläum mit der Einweihung einer neuen Fahne begehen möchte. Am Samstag fand ein "großer Zapfenstreich" statt, am Sonntag gab es ab 4 Uhr einen musikalischen Weckruf in der Stadt, anschließend war Festzug mit Festgottesdienst und anschließendem Zug über den Marktplatz zu den Vereinslokalen. Danach versammelte man sich zum Festzug, zog mit schmissiger Musik zum anschließenden Festkonzert in die Weihersbach-Anlagen und freute sich dann auf ein abendliches Feuerwerk. Zum Abschluss traf man sich am Montagnachmittag nochmals im Weihersbach zur Versammlung mit vaterländischen Reden und zu Musik, bevor der Abend mit einem Ball im Vereinshaus ausklang.

Mit dem Ende der Weimarer Republik wurden die genannten Vereine aufgelöst. Heutige Krieger- und Soldatenvereine pflegen traditionell die Erinnerung an Kriegsteilnehmer und Gefallene der Weltkriege; als Reservistenverbände der Bundeswehr erinnern sie an gemeinsame Bundeswehrzeiten und sind bei Ehrungen am Volkstrauertag präsent.