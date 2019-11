Die Zeilerinnen weisen den TSV Großbardorf in seine Schranken

In der Bezirksoberliga Unterfranken der Sportkegler hat nur Haßfurt (5.) etwas Zählbares geholt und sich vom Schlusstrio etwas abgesetzt. Die Zeiler "Zweite" (4.) hielt in der Bezirksliga mit dem Auswärtserfolg beim bis dahin führenden Spitzenreiter in Mittelstreu (3.) Anschluss an die Tabellenspitze. Der SKC Obertheres führt mit 11:3 Punkten die Tabelle an.

Spieltagsbeste Mannschaft war aus der Kreisliga Alle Neun Breitbrunn mit 2166 Holz. Eine persönliche Bestleistung und Einzelbester war Robin Klauer von Alle Neun Sand mit 595 Holz. Sein Mannschaftskollege Gerhard Haupt erzielte 569 vor Dennis Baumann (Alle Neun Breitbrunn) mit 563. Stark spielten auch: Alexander Wille (Gut Holz Neubrunn) 561, Steffen Montag (DJK Kirchaich 560, Peter Glückert (SKK Haßfurt) 559, Holger Böhnlein (SKC Obertheres) 557, Peter Mai (Alle Neun Breitbrunn) und Thomas Schnaus (Gut Holz Kleinsteinach) je 555, Sebastian Wolf (SKK Haßfurt) 554 und Werner Vierneusel (Gut Holz Neubrunn) 553.

Bezirksoberliga Ufr., Herren

Alle Neun Sand - SG 1912 Dittelbrunn 3:5

Eine vermeidbare Heimniederlage kassierten die Sander gegen den Tabellenzweiten aus Dittelbrunn. Neundörfer fand nach großartigen zwei Durchgängen keine Linie mehr. Robin Klauer erzielte überragende 595 Kegel. Eine mäßige Leistung von Hörmann machte alle Hoffnungen zunichte. Timo Klauer - Sebastian Waldhäuser 0:4 (526:571), Robert Neundörfer - Marco Einbecker 2:2 (530:538), Robin Klauer - Richard Zeitz 3:1 (595:535), Gerhard Haupt - Georg Karadimas 2:2 (569:556), Jürgen Hörlin - Fabian Kügel 3:1 (527:537), Manuel Hörmann - Sebastian Limpert 2:2 (498:566); gesamt: 3:5 (3245:3303) DJK Kirchaich - ESV Schweinfurt II 2:6

Eine couragierte Leistung von Steffen Montag verhalf der DJK zum 1:1 und 23 Holz Vorsprung. Während Fuchs nur drei Kegel für den Mannschaftspunkt fehlten, fand die Paarung Rumpel/Dittrich nie ins Spiel. Am Ende fehlten 31 Holz zum Unentschieden. Steffen Montag - Kurt Redelberger 3:1 (560:505), Stefan Schramm - Erwin Löwenstein 2:2 (515:547), Georg Rumpel/Reiner Dittrich - Rüdiger Stephan 1:3 (486:515), Daniel Fuchs - Andreas Ruhl 2:2 (544:558), Johannes Rumpel - Frank Geyer 1:3 (523:570), Thorsten Bräuter - Lucas Willacker 3:1 (530:493); gesamt: 2:6 (3158:3188) SKK Haßfurt - SE Röthlein 6:2 Nach der Startachse stand es aus Haßfurter Sicht 0:2 bei 65 Kegeln Rückstand. Das Haßfurter Mittelpaar glich aus und verkürzte auf minus 26 Holz. Schneider und Glückert sicherten am Ende wichtige Punkte. Michael Hunger - Hendrik Krohn 0:4 (523:560), Martin Finger - Sven Breunig 1:3 (509:537), Sebastian Wolf - Lothar Krug 3:1 (554:522), Sebastian Giebfried - Maximilian Hauke 2:2 (495:488), Heiko Schneider - Andre Beunig 4:0 (543:494), Sebastian Glückert - Johannes Reiter 3:1 (531:522); gesamt: 6:2 (3155:3123)

Bezirksliga Unterfranken, Herren

TSV Mittelstreu - Gut Holz Zeil II 1:5

Bereits im ersten Duell ging Zeil in Führung. Mit der Tagesbestleistung von 546 Holz brachte Pascal Österling den zweiten Punkt ins Ziel. Im Schlussabschnitt ließ der Zeiler "Oldie" Georg Schropp nichts mehr anbrennen. Christian Friedel - Fabian Deisler 1,5:2,5 (468:495), Hendrik Degant - Pascal Österling 0:4 (489:546), Wolfgang Röhrig - Dominic Österling 2:2 (521:491), Moritz Ment - Georg Schropp 1:3 (475:514); gesamt: 1:5 (1953:2046) TSV Großbardorf II - SKC Obertheres 0:6

Eine Überraschung gelang dem Aufsteiger Obertheres, zumal mit einem glatten 6:0 bei einem Titelfavoriten. Alexander Ziegler - Holger Böhnlein 1:3 (509:557), Jonas Lang - Christoph Werner 1:3 (504:514), Oliver Rink - Philipp Voit 1:3 (530:534), Nico Kirchner - Wolfgang Vogt 2:2 (507:520); gesamt: 0:6 (2050:2125) Gut Holz Neubrunn - Spfr. Althausen 5:1

Neubrunn hatte mit Althausen einen recht launenhaften Gegner zu Gast. Nach dem 1:1-Zwischenstand stand als dritter Spieler wieder Alexander Wille zur Verfügung. Er drehte die Partie mit starken 561 Holz in die richtige Richtung. Im letzten Duell hatte Geißendörfer (540) keine Probleme. Jonas Gehring - Benedikt Zadel 2:2 (523:503), Steffen Gehring - Christoph Pfeuffer 2:2 (522:548), Alexander Wille - Andreas Hein 4:0 (561:532), Alexander Geißendörfer - Johannes Bieberich 3:1 (540:497); gesamt: 5:1 (2146:2080)

Bezirksliga A Nord/Ost, Herren

SG Eltmann - SpG Lauertal 2:4 Andreas Aumüller - Alois Kitzinger 1:3 (492:521), Dieter Barthelmeß - Edgar Schneider 3:1 (507:507), Dominik Kaiser - Patrick Schneider 3:1 (533:504) Stefan Aumüller - Marc Kitzinger 2:2 (532:561); gesamt: 2:4 (2064:2093) Gut Holz Kleinsteinach - Spfr. Althausen II 5:1

Thomas Schnaus - Volker Schmitt 3:1 (555:498), Roland Heurich - Rene Morber 4:0 (524:460), Domink Rübig - Andreas Fries 4:0 (539:465), Sascha Rübig - Swen Biber 0:4 (497:550); gesamt: 5:1 (2115:1973) SKK Haßfurt II - SE Röthlein II 4:2 Thomas Frantzen - Chrisoph Kraus 1:3 (505:519), Peter Glückert - Oliver Göpfert 4:0 (559:484), Rüdiger Weinmann - Daniel Stöhr 1,5:2,5 (523:552), Ralf Eichmeier - Tobias Krug 2:2 (514:491); gesamt: 4:2 (2101:2046)

Kreisliga, Herren

DJK Kirchaich II - SKK Stettfeld 1:5 Jens Huttner - Matthias Spath 3:1 (517:498), Stefan Montag - Christopher Hümmer 2:2 (495:498), Heinz Dürr - Daniel Full 2:2 (489:520), Johannes Bertram - Andreas Bruchmann 1:3 (513:535); gesamt: 1:5 (2014:2051) SE Röthlein III - TSV Burgpreppach 5:1 Stefan Groh - Aegid Barth 2:2 (458:476), Christian Gessner - Gerhard Bayer 2:2 (515:497), Horst Stühler - Jürgen Herbst 4:0 (538:498), Jürgen Stephan - Andreas Hofmann3:1 (547:474); gesamt: 5:1 (2058:1945) KSV Unterpreppach - Gut Holz Zeil III 2:4 Heinrich Welsch - Michael Müller 2:2 (499:509), Philipp Meißner - Fabian Lohr 2:2 (501:497), Jürgen Oppelt - Dieter Jäger 4:0 (490:466), Matthias Ebert - Michael Hofmann 1:3 (458:502); gesamt: 2:4 (1948:1974) Alle Neun Sand II - AN Breitbrunn 1:5 Joachim Sauer - Stefan Greul 2:2 (534:514), Klaus Veith - Dennis Baumann 2:2 (522:563), Daniel Roßmeier - Peter Mai 1:3 (511:555), Frank Hemmerich - Andreas Fösel 1:3 (524:534); gesamt: 1:5 (2091:2166) Dreieck Schweinfurt II - KSV Rentweinsdorf 5:1

Heinz Jelitto - Sebastian Jaeger 1:3 (453:503), Rene Pfister - Markus Dürr 4:0 (491:455), Horst Böhnlein - Thomas Weisel 2:2 (511:484), Martin Heuler - Luca Schneider 3:1 (495:479); gesamt: 5:1 (1950:1921)

Kreisklasse Ost, Herren

DT. Grafenrheinfeld II - AN Sand III 6:0 Burkard Hofstetter - Dieter Schneier 3:1 (516:496), Marius Krieger - Mike Dürr/Thomas Fritzel 3:1 (513:439), Florian Werner/Gerhard Lohrey - Johannes Kümmel 2:2 (487:476), Fabian Stingl - Max Zapf 3:1 (543:522); gesamt: 6:0 (2059:1933) SKK Stettfeld II - KSV Unterpreppach II 5:1

Georg Dietel - Jonas Fröhlich 2:2 (499:472), Reimund Uttenreuther - Manuel Schmidt-Klug 1:3 (473:513), Willi Rzepka - Florian Schmidt 3:1 (543:511), Erwin Schmitt - Lothar Heimlich 3:1 (499:460); gesamt: 5:1 (2014:1956) SE Röthlein IV - TV Ebern 3:3 Stefanie Krug - Sebastian Späth 1:3 (524:530), Marius Kraus - Frank Klehr 4:0 (548:480), Günter Thoring - Andreas Hämmerlein 2:2 (507:533), Jaqueline Groh - Dieter Hunger 1:3 (450:471); gesamt: 3:3 (2029:2014) SG Dittelbrunn - GH Neubrunn II 1:5 Wolfgang Kreutzer - Christoph Schorr 2:2 (522:541), Claudia Kreutzer - Werner Vierneusel 0:4 (484:553), Manfred Popp - Johannes Morgenroth 2:2 (493:511), Roland Schäfer - Dieter Stubenrauch 3:1 (549:494); gesamt: 1:5 (2048:2099) Gut Holz Zeil IV - DJK Kirchaich III 2:4 Sebastian Salberg - Sascha Repp 3,5:0,5 (525:497), Christian Dittmann - Jonas Wirth 2:2 (515:531), Julian Weinhold - Florian Achtziger 2:2 (532:514), Thomas Heyer - Philip Wurm 0:4 (489:531); gesamt: 2:4 (2063:2073)

Kreisklasse A Ost

SKC Obertheres II - Alle Neun Sand IV 5:1 Frank Vogt - Philipp Sauer 3:1 (490:428), Ingrid Wittsack - Lara Schneier 2:2 (421:439), Dominik Mroz - David Flachsenberger/Stefan Roßmeier 4:0 (509:421), Thomas Männling - Louis Werner 4:0 (525:370) Gesamt 5:1 (1945:1658) SG Dittelbrunn III - KSV Unterpreppach III 4,5:1,5

Michael Baldino - Karl-Josef Räder 2,5:1,5 (475:451), Stefan Blümm - Michaela Elflein 1:3 (454:466), Birgit Ludwig - Sonja Zellner 2:2 (482:482), Julian Ludwig - Sebastian Lautensack 4:0 (504:470); gesamt: 4,5:1,5 (1915:1869) FT Schonungen - DJK Kirchaich IV 6:0 Lisa Kunz - Marco Stretz 3:1 (444:411), Uwe Zweier/Peter Pinzka - Anna Größ 4:0 (492:374), Rainer Mai - Gabriele Wirth 4:0 (505:412), Wolfgang Saffer - Andreas Kundmüller 4:0 (507:418); gesamt: 6:0 (1948:1615)

Kreisklasse B Ost, Herren

Dreieck Schweinfurt III - SV Ebelsbach 5:1

Sabine Heusinger - Dominik Rügheimer 2,5:1,5 (482:467), Vivienne Herder - Marco Rügheimer 0:4 (394:487) Jürgen Klein - Felix-Ferdinand Müller 4:0 (482:412), Edith Brandl - Benjamin Dillinger/Johannes Winterstein 4:0 (473:373); gesamt: 5:1 (1831:1739)

Bezirksoberliga Ufr., Damen

DJK Kirchaich II - Bavaria Karlstadt II 1:7

Drei Duelle gestalteten die "Aicher" Damen mit jeweils 2:2 Satzpunkten offen. Es fehlten jeweils nur wenige Kegel zum Mannschaftspunkt. Manuela Ehrle - Luisa Hack 0:4 (317:465), Tamara Bräuter - Gertrud Netrval 4:0 (502:448), Barbara Kager - Birte Göbel 2:2 (458:473), Sophie Gerisch - Gabriele Wittmann 1:3 (435:471), Tina Stäblein - Karin Römer 2:2 (499:513), Roddas Bekaris-Abebe - Josefine Bellwood 2:2 (451:466); gesamt: 1:7 (2662:2836) Gut Holz Zeil - TSV Großbardorf 6:2

Die Zeilerinnen erwarteten mit dem TSV Großbardorf den aktuellen Spitzenreiter. Tagesbeste wurde Miriam Salberg. Im Mittelabschnitt boten alle vier Spielerinnen hervorragenden Kegelsport. Katharina Häfner bot der besten Gästespielerin Wohlfart Paroli. Sicher agierten die Zeiler Schlussspielerinnen. gö Birgit Müller - Lisa Reß 1:3 (470:516), Miriam Salberg - Sabine Behr 3:1 (557:491), Kathrin Räth - Ellen Suckfüll 3:1 (525:539), Katharina Häfner - Leonie Wohlfart 1:3 (553:556), Elke Hager - Sabrina Bickel 3,5:0.5 (527:497), Sabine Schmidt - Erika Reinhard 3:1 (548:525); gesamt: 6:2 (3180:3124)