Die Zeiler Pfarrei verlegt die Wallfahrt

Unter der Leitung von Sabine Zimmer kamen die Mitglieder des Zeiler Pfarrgemeinderats im Pfarrhaus zusammen, um anstehende Termine zu besprechen. Vom Seelsorgeteam begleitete Pastoralreferent Norbert Zettelmeier die Sitzung.

Die Jugendvertretung informierte, dass die Ministrantenaufnahme heuer bereits im Juli sei. Man plane, die Anmeldung und anschließende Ausbildung der Kinder zeitnah nach der Kommunion anlaufen zu lassen.

Vorsitzende und Wallfahrtsführerin Sabine Zimmer machte darauf aufmerksam, dass die diesjährige Vierzehnheiligen-Fußwallfahrt der Zeiler aus organisatorischen Gründen bereits eine Woche früher stattfindet. Der Termin ist deshalb heuer am 7. September, dem letzten Samstag der Sommerferien.

Dass es dem Pfarrgemeinderat wichtig ist, neben der Gottesdienstgemeinschaft auch weitere Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen, zeigen viele Termine und Angebote des Jahres. Nach den Familiengottesdiensten am 21. Juli sowie am 6. Oktober und 8. Dezember wird in der Pfarrkirche Sankt Michael das Kirchencafé angeboten.

Am Misereor-Sonntag, 7. April, lädt der Pfarrgemeinderat nach dem Familiengottesdienst zum Fastenessen in den Pfarrsaal ein. Der Erlös des Fastenessens hilft jungen Menschen in El Salvador bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen.

Weitere Termine

Das Hochfest der Auferstehung beginnt am Ostersonntag um 5 Uhr mit einer ökumenischen Lichtfeier am Osterfeuer an der Altach in der Nähe des "Steinernen Brückchens". Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche sind die Gläubigen zum Osterfrühstück ins Rudolf-Winkler-Haus eingeladen. Da die Pfarrkirche in Sand renoviert wird, werden an diesem Morgen auch die Gläubigen aus der Pfarrei Sand beim Gottesdienst und dem anschließenden Osterfrühstück als Gäste erwartet.

Der Ostermontag steht in Zeil auch heuer im Zeichen der Ökumene. Um 10 Uhr beginnt der ökumenische Emmausgang, der von der evangelischen zur katholischen Kirche führt. Am Sonntag, 5. Mai, findet am Vormittag am Schulring der Motorrad-Gottesdienst statt. Für den Nachmittag des gleichen Tages lädt der Zeiler Kirchenchor am Zeiler Käppele zum traditionellen Mariensingen ein.

Die Sternwallfahrt zum zehnten Geburtstag der Pfarreiengemeinschaft geht am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), von den Orten Ziegelanger, Sand und Krum nach Zeil, wo der Gottesdienst bei schönem Wetter im Schulhof stattfindet.

Der Pfarrgemeinderat blickte auch zurück. Ein großes Lob erntete die 15. Auflage des Kirchenkinos mit dem Film "Maria Magdalena".

Schritt für Schritt

Die Impulse, die sich aus der Klausurtagung der Pfarreiengemeinschaftsräte ergaben, werden in den nächsten Monaten Schritt für Schritt näher betrachtet und wenn möglich umgesetzt. Der Zeiler Pfarrgemeinderat trifft sich am 15. Mai zu seiner nächsten Sitzung. HB