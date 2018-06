Die Zeichen stehen auf Aufbruch

Erst wenige Wochen sind vergangen, seit der sportliche Abstieg der ersten Mannschaft des FC Kronach in die Kreisklasse feststand. Bei der Jahreshauptversammlung war jetzt eine richtige Aufbruchstimmung spürbar. Dies zeigte sich auch darin, dass sich sehr viele bereiterklärten, in verantwortlichen Positionen Verantwortung zu übernehmen. Um eine breite Führungsmannschaft etablieren zu können wurde eigens die Satzung geändert: So steht jetzt ein Präsidium an der Vereinsspitze. Gleich acht Mitglieder ließen sich in dieses Gremium wählen: Stefan Lach, Thilo Kleylein, Thomas Korn, Christian Engelhardt, Stefan Günnel, Jochen Günnel, Andreas Beeken und Udo Thoennes. Diesem Präsidium zur Seite steht ein Ausschuss mit den Beisitzern Lukas Kraus, Michael Monheim, Frank Gareis, Lukas Beierwaltes, Klaus Uwira und Timo See. Kassenprüfer sind Horst Welscher und Michael Monheim.Der Vorstand solle künftig neu aufgestellt werden, erläuterte der bisherige Vize-Vorsitzende Stefan Lach, der seit einigen Monaten die Vereinsführung übernommen hatte, nachdem Vorsitzender Franz Bauer das Amt abgegeben hatte. "Wir wollen eine Art Vereinspräsidium mit mindestens fünf gleichberechtigten Präsidiumsmitgliedern. Wir wollen alles auf mehrere Schultern verteilen."Die finanzielle Situation ist wie seit vielen Jahren eng, berichtete Schatzmeister Thilo Kleylein. Mit viel Anstrengung konnte eine Platzsanierung durchgeführt werden. Erhebliche Kosten entstehen dem FC Kronach bei Gas und elektrischem Strom, wo unbedingt etwas geschehen müsste. Stefan Lach führte hierzu aus, dass eine Generalsanierung des Sportheims hinsichtlich Heizung und Dämmung erfolgen müsse. Ziel sei es auch, eine Photovoltaikanlage einzurichten.Natürlich gebe es immer Höhen und Tiefen, meinte Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein , der einst selbst für den FCK die Fußballschuhe schnürte. "Jetzt sind wir wieder ziemlich unten", kennzeichnete er die sportliche Situation der ersten Mannschaft. Aber der FCK habe schon manche schwierige Zeit überlebt. Große Hoffnung macht ihm die hervorragende Nachwuchsarbeit. Wenn alle mit anpackten, werde es wieder aufwärts gehen, zeigte er sich voller Zuversicht.Wahlleiter Horst Welscher dankte allen, die sich im Verein engagieren. Eindringlich rief er dazu auf, die Arbeit des FC Kronach zu unterstützen. Stefan Lach freute sich, dass neben FCKlern, die schon lange Verantwortung übernommen haben, nun auch neue Gesichter dazustießen, etwa das fußballerische Urgestein Christian Engelhardt und Udo Thoennes sowie Stefan und Jochen Günnel oder die aktiven Spieler Lukas Kraus und Lukas Beierwaltes.Ganz besonders freute er sich, dass der bisherige Trainer der ersten Mannschaft Timo See sich so engagiert um Fortbestand und Erneuerung der ersten Mannschaft kümmerte und nun auch weiterhin Verantwortung im Ausschuss übernehmen wird. "Der Verein ist gesund und es tut sich etwas. Wir blicken nach vorne." Spielertrainer der ersten Mannschaft ist Stefan Böhmer, der vom FC Mitwitz an die Hammermühle kommt. Der 41-jährige Stefan Böhmer spielte lange Jahre in der Bezirksliga. Für den TSV Trebgast war er in Bezirksoberliga und Bezirksliga am Ball. Viele Jahre war er in Kreis- und Bezirksliga beim TSV Steinberg bis es ihn 2014 nach Mitwitz zog. Kronach ist seine erste Trainerstelle. Die Rothosen versprechen sich mit ihm den Neuaufbau. Noch ist das Wechselfenster offen und der FCK hofft, dass nur sehr wenige Spieler den Verein verlassen. So wird Dennis Nguyen zum ASV Kleintettau wechseln und Peter Traudt zum SSV Ober-/Unterlangenstadt. Mit dem Thonberger Pascal Theuermeister steht ein Neuzugang fest. Besonders freuten sich alle, dass André Zapf (TSV Sonnefeld) an die Hammermühle zurückkehrt, wo er etliche Jahre in seiner Jugendzeit spielte. Michael Monheim berichtete über die Jugend, wo es von den G- bis zu den B-Junioren hervorragend verläuft. In vielen Altersstufen ist der FC Kronach - teilweise in Spielgemeinschaften - mit mehreren Mannschaften am Start.Nur bei den A-Junioren ist es eng, wo zu Jahresbeginn die gemeinsame Mannschaft des FC Kronach mit dem TSV Weißenbrunn und dem FC Unter-/Oberrodach abgemeldet werden musste. Monheim dankte neben den Spielern auch den Trainern sowie den Eltern der jungen Fußballer.Die B-Junioren werden kommende Saison mit einer Mannschaft in der Bezirksoberliga starten. Die C-Junioren und die A-Junioren in einer Spielgemeinschaft mit Steinberg und Wilhelmsthal.