Die zehnte Weihnachtstruckersammlung in Kirchehrenbach bringt 102 Pakete

Egal, ob Christbaumsammeln, Wissenstest, Martinsumzug oder Kreisolympiade: Die Jugendfeuerwehr Kirchehrenbach ist (fast) überall dabei und hat wieder ein intensives Jahr hinter sich. In der Jahreshauptversammlung des Nachwuchses blickten die Verantwortlichen zurück, ernteten viel Lob und schauten schon mal auf das nächste Jahr.

Alle "außerdienstlichen" Termine listete Jugendsprecherin Svenja Bächer auf. Besonders hob sie die erst kürzlich vollzogene 1000-Euro-Spendenübergabe an den Verein Paulinchen (Spendengelder vom Christbaumsammeln) hervor. Nach dem sozialen Engagement und den Freizeitaktivitäten vervollständigte Jugendwart Matthias Weiß den Rückblick mit allen organisatorischen und feuerwehrtechnischen Details: In der Kinderfeuerwehr (Erreichen des zwölften Lebensjahrs) gab es Wechsel, auch ein Austritt war zu verzeichnen. Aktuell besteht die Jugendgruppe aus elf Anwärtern. Wie der Jugendwart weiter ausführte, nahm man an der Kreisjugendolympiade sowie am Wissenstest teil. Parallel durchliefen drei Jugendliche die Feuerwehr-Grundausbildung. Insgesamt fanden 34 Übungen mit über 200 geleisteten Stunden statt. Als bester Übungsbesucher erhielt Max Dietz (33 von 34) ein kleines Geschenk.

Nach der Neuwahl des Jugendvorstands haben die Mädels wieder das Sagen: Neue Jugendsprecherin ist Luisa Prell, neue Stellvertreterin Elena Pieger. Die Kasse bleibt in den Händen von Felix Hack, zum neuen Schriftführer wurde Sebastian Gebhard gewählt. Und neue Kassenprüfer sind David Götz und Max Pieger.

Kommandant Sebastian Müller sowie Zweiter Vereinsvorsitzender Sebastian Bail sprachen den heranwachsenden Feuerwehrfrauen und -männern größtes Lob und viel Dank aus. "Der Laden läuft einfach", sagte der Kommandant.

Bei der zehnten Weihnachtstruckeraktion kamen 102 Pakete zusammen, 46 davon packte der Nachwuchs selbst. Im Vorfeld gaben Bürger dafür den entsprechenden Geldbetrag ab. Allen Teilnehmern dankte der Feuerwehrnachwuchs für die tolle Unterstützung. Seit Bestehen der Aktion (2010) haben insgesamt 604 Pakete aus Kirchehrenbach die ärmsten Gegenden Osteuropas erreicht. Das entspricht einem Wert von etwa 15 000 Euro.