Die Zauberfreunde Bamberg

Kontakt Sie suchen einen Zauberer oder wollen selbst zaubern? Bei Ortszirkelleiter Markus Sperber, Görau 9, 96260 Weismain, sind sie an der richtigen Adresse. Er ist telefonisch zu erreichen unter 09575/981808 oder 0176/23936516 und per Mail an Markus.Sperber@t-online.de.

Termin Die Zaubergala der Zauberfreunde Bamberg findet am Samstag, 26. Oktober, in Zückshut bei Bamberg in der Gaststätte "Rieneck" statt. Um 15.30 beginnt das Kinderprogramm, um 18.30 Uhr die Zaubergala. Stargast ist der Bert Rex, der in renommierten Häusern wie dem "Admiralspalast" Berlin Erfolge feierte. Bei ihm verschmelzen Comedy und Zauberei zu einer genialen Symbiose. stö