Forchheim vor 19 Stunden

Statistik

Die Zahl der Kita-Plätze im Kreis Forchheim steigt, doch der Bedarf wächst

Immer mehr Kinder im Landkreis werden in Kindertageseinrichtungen betreut. Vor allem die Anzahl der unter Dreijährigen, die in eine Kita gehen, ist in den v...