Die Zahl der Infizierten steigt leicht

Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 145 bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand: 24. April, 12 Uhr). Das sind zwei Fälle mehr als am Vortrag, wie aus der Mitteilung des Landratsamtes in Haßfurt hervorgeht. 85 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell noch 58 Personen an dem neuartigen Virus erkrankt. Zwei Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich 181 Bürger.

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet er die Daten ans Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Verkürzte Sprechzeiten

Aufgrund sinkender Anruferzahlen verkürzt der Landkreis Haßberge die Sprechzeiten des Bürgertelefons. Künftig wird es nicht mehr an den Wochenenden geschaltet. Das Bürgertelefon ist unter der Rufnummer 09521/27600 erreichbar, und zwar ab Montag, 27. April, montags bis freitags jeweils von 8 bis 16 Uhr. Am Feiertag 1. Mai ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Verwiesen wird auf die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung, die täglich, also auch am Wochenende und an Feiertagen, von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist unter Rufnummer 089/122220. Sie beantwortet Fragen rund um das Corona-Geschehen.

Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landkreises Haßberge: www.hassberge.de.

Mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts ab Montag, 27. April, für die Abschluss- und Meisterklassen nimmt der Kreis Haßberge den Regelfahrplan im öffentlichen Personennahverkehr wieder auf. Für die Schulbuslinie Römmelsdorf gilt ab 27. April ein geänderter Fahrplan: Der Bus am Nachmittag um 15.35 Uhr verkehrt nur donnerstags. Die Fahrten nach 17 Uhr finden bis auf Weiteres nicht statt.

Mund und Nase bedecken

Das Landratsamt weist darauf hin, dass ab Montag für den gesamten öffentlichen Nahverkehr die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Dies gilt auch für die Beförderung von Schülern. "Bitte stellen Sie sicher, dass bei Zustieg in ein öffentliches Fahrzeug/Schulbus ein Mund-Nasen-Schutz angelegt ist", so Landrat Wilhelm Schneider. Wer ein Verkehrsmittel oder eine Einrichtung des Nahverkehrs ohne Bedeckung von Mund und Nase betritt oder sich darin aufhält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird. Personen ohne Schutz von Mund und Nase werden von der Beförderung ausgeschlossen, so die Behörde. Und: Bitte auf Abstand achten! red