Die Zahl der Flüchtlinge wächst rasant

Ein Bereich der Konferenz setzte sich mit den Unruhen in den G5-Ländern auseinander. Burkina Faso erfährt zunehmend den Terror. Insbesondere die Regionen zu Mali und Niger sowie Centre-Nord werden in immer kürzeren Abständen zur Zielscheibe terroristischer Anschläge mit Folgen bis nach Kaya, der Hauptstadt der Region Centre-Nord.

Bürgermeister Ouédraogo erstattete besorgt Bericht über die Lage und die Gründe der terroristischen Anschläge in Anlehnung an die Presse im Lande und warf Fragen in die Gesprächsrunde seiner europäischen Partner zu den Konsequenzen der Unruhen.

Schutz in der Hauptstadt

Immer mehr Vertriebene suchen Schutz in der Hauptstadt der Region: Während er von 30 000 Vertriebenen im Sommer und über 80 000 im September sprach, waren es ein paar Wochen später schon 107 000 und landesweit gar mehr als 300 000 flüchtige Menschen. red