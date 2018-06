Die wunderbare Welt der Mosaike entdecken

red



Scherben brechen, legen, kleben, verfugen, polieren - aus Porzellan, Muscheln und Fliesenstückchen werden im Workshop "Die wunderbare Welt der Mosaike" von 29. Juni bis 1. Juli im Rahmen der Sommerakademie der VHS plastische Kunstwerke. Unter Anleitung von Brita Siebert lernen die Teilnehmer die Grundlagen des Mosaiklegens. Der Workshop findet am Freitag von 17 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 15 bis 18 Uhr im Kunstverein statt. Es sind noch wenige Plätze frei. Bitte anmelden unter Telefon 09561/88250 oder www.sommerakademie-coburg.de